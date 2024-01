Жертвами урагана "Мэтью" на Гаити стали 842 человека

В результате урагана "Мэтью" на Гаити погибли 842 человека, десятки тысяч людей остались без крыши над головой.

Об этом сообщает агентство "Reuters".

Более 20 человек умерли от вспышки холеры, которая была вызвана стихийным бедствием. Ожидается, что число умерших от этого заболевания значительно возрастет.

Кроме того, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Ураган "Мэтью", ставший сильнейшим за последние 10 лет, ранее обрушился на Гаити, Кубу и Багамские острова.

В настоящее время ураган движется вдоль восточного побережья США, однако перед приближением он ослаб. 7 октября "Мэтью" обрушился на штат Флорида, в результате чего более миллиона человек остались без электричества.

В штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина введен режим чрезвычайного положения.

Horror in rural Haiti as #HurricaneMatthew death toll surges to at least 842. LIVE coverage here: https://t.co/Axp5frU0Vo pic.twitter.com/kPwn6UNfEk