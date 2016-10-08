Керри: Санкции против РФ продлят, если "Минск" не будет выполнен

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что если в ближайшие месяцы не будут выполнены минские договоренности, то возникнет необходимость в продлении антироссийских санкций.

Об этом он сказал перед встречей с главой МИД Франции Жаном-Марком Эро в Вашингтоне в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам необходимо сохранять давление на Россию в контексте выполнения Минских договоренностей", - заявил Керри.

"И я думаю, нам следует публично заявить о том, что если нам не удастся реализовать "Минск" в следующие месяцы или прийти к четкому плану того, как это будет выполняться, над чем мы работаем, то будет абсолютно необходимо продлить санкции, чего мы не хотим, но это становится единственным вариантом того, что можно сделать, если не удастся продвинуться вперед", - добавил он.