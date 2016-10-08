Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос
Суббота, 8 октября 2016, 03:30
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника – республиканца Дональда Трампа на 5%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, который был опубликован в пятницу.
Так, согласно опросу, за Клинтон бы проголосовали 43% потенциальных избирателей, в то время как 38% поддержали Трампа.
Опрос был проведен с 30 сентября по 6 октября.
Отмечается, что Клинтон лидирует на 4-6% в каждом еженедельном опросе, начиная с сентября.
Опрос проводился онлайн в 50 американских штатах. В нем приняли участие 1,695 потенциальных избирателей. Погрешность составила 3%.