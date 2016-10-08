Марчук: Разведение сил – подготовка к серьезному решению проблемы

Нынешнее разведение войск – это подготовка к серьезному решению проблемы, которое возможно только на высшем политическом уровне.

Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в эфире "5 канала".

"Когда мы начали работать на этих трех участках, это уже 3 месяца, вообще идея возникла еще в марте, когда мы начали работать с россиянами, со всеми, оказалась интересна статистика, хотя обстрелы были и по Петровскому, и по Золотому, три участка. За это время, когда мы работаем, ни одного убитого и ни одного раненого военного. Есть резон хотя бы ради этого? " - сказал он.

Марчук также отметил, что украинская сторона предлагала значительно более широкие участки для разведения сил в зоне АТО.

Он также отметил: "Главная идея - это, безусловно, наработки механизма для вывода войск. А не может быть такой идеальной ситуации, как хотелось бы. Они все собрались и ушли. Было бы очень хорошо. Но это своеобразная подготовка к процедуре, когда начнется серьезное решение этой проблемы, которое, конечно, решается на высшем политическом уровне ".

Кроме того, Марчук заявил, что на участке Станица Луганская может произойти синхронное разведения сил, если будут выполнены все условия.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

7 октября состоялось разведение сил в районе Петровского.