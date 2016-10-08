В Грузии проходят парламентские выборы

Все избирательные участки в Грузии открылись в 8 часов утра, процесс голосования проходит спокойно.

Об этом на первом информационном брифинге в ЦИК Грузии заявила спикер комиссии Анна Микеладзе, сообщает "Грузия Online".

"Сегодня проходят выборы в парламент Грузии. Вместе с парламентскими выборами в 6 округах Аджарии проходят выборы в Верховный совет Аджарии. Кроме этого, в разных избирательных округах Грузии проводятся промежуточные выборы в муниципальные собрания, внеочередные выборы мэров и глав управ", - отметила Микеладзе.

"Все избирательные участки открылись для избирателей в 08:00. Процесс голосования проходит в спокойной и доступной для всех обстановке", - сказала она.

Как известно, в выборах в Грузии участвует основанная главой одесской ОГА, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение".

Сам Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию.