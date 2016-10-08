Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко поблагодарил Венецианскую комиссию за позицию насчет агрессии России

Суббота, 8 октября 2016, 11:34

Президент Петр Порошенко обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио ход имплементации изменений в Конституцию относительно правосудия, которые вступили в силу 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи Порошенко отметил важную роль Венецианской комиссии по подготовке этой ключевой реформы.

 
Фото пресс-службы президента

Глава государства поблагодарил Букиккио за принципиальную позицию Комиссии по юридическому анализу событий, связанных с агрессией России против Украины.

В частности, за выводы Венецианской комиссии относительно неконституционности проведения референдума в Крыму, а также относительно несоответствия международному праву введенных Россией изменений в порядок приема в Федерацию новых субъектов.

В свою очередь, Букиккио подтвердил готовность Комиссии и в дальнейшем помогать в реформировании судебной системы в Украине.

Украинская правда

Темы: Порошенкоправо
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: