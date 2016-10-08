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В штабе заявили о 4 раненых и 2 контуженых украинских бойцах

Суббота, 8 октября 2016, 12:59

За минувшие сутки в результате обстрелов ранены четыре украинских бойца, еще двое контужены.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

По его данным, погибших среди украинских бойцов за прошедшие сутки нет.

Вместе с тем, по данным разведки, у боевиков за минувшие сутки трое раненых.

По данным штаба АТО, наиболее напряженная обстановка на Луганском направлении: российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов и артиллерии, были активны вражеские снайперы. На Донецком направлении сохраняется меньшее количество вооруженных провокаций, боевики открывали огонь вблизи Авдеевки и на горловском периметре.

В направлении Мариуполя почти половина обстрелов пришлась на позиции сил АТО недалеко Марьинки.

Также украинские военные зафиксировали 2 полета вражеских беспилотников в районе Ясиноватой и Докучаевска.

 


Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
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