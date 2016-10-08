Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Плотницкий рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе

Суббота, 8 октября 2016, 14:25
Плотницкий рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий не отрицает, что на территории, подконтрольной террористам, находились "добровольцы" из России.

Об этом Плотницкий заявил в интервью, которое опубликовано на канале YouTube Patrick Lancaster.

При этом присутствие в Украине вооруженных россиян главарь боевиков считает нормальным и утверждает, что регулярных войск РФ на территории региона не было.

"Для нас это естественно, для нас нераздельное понятие Россия и до поры до времени - Украина и Беларусь. Это единый народ, когда брат приходит на помощь брату", - заявил он.

Также Плотницкий вспомнил о сбитом боевиками над Луганским аэропортом военном самолете Ил-76 в 2014 году. При этом он заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники.

"Когда мы сбили Ил-76, там же были наемники, мы это видели по их паспортам и жетонами", - утверждает он.

Новости Донбасса

Темы: ЛНРДонбассВооруженные силыРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: