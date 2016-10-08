Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суббота, 8 октября 2016, 14:50

В субботу утром недалеко с.Миткив (Винницкая обл.) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и военного тягача, в результате аварии пострадали 11 человек в возрасте от 49 до 61 года.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Виннитчины.

По данным НП, авария произошла около 6.30 на трассе "Стрий-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

"По предварительной информации, водитель автобуса "Мерседес" столкнулся с военным тягачом "МАЗ 357", который стоял на обочине дороги. В пассажирском автобусе на момент ДТП находились 27 человек - 2 водителя и 25 пассажиров, он следовал из Ивано-Франковска в Умань", - отметили в полиции.

В результате аварии 11 человек в возрасте от 49 до 61 лет - жители Ивано-Франковской области - с полученными травмами разной степени доставлены в Гайсинскую райбольницу. 

Шесть человек, среди которых два водителя 49 и 54 лет, и четыре пассажира, женщины 54, 59 и 61 лет - госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"Правонарушения предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок", - отметили в НП.

 

Украинская правда 

Темы: аварияармияВинницкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: