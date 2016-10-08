Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье выявили наркоторговцев: причастна родня депутата

Суббота, 8 октября 2016, 15:56

На Закарпатье разоблачена организованная группировка наркоторговцев, которые оптом сбывали наркотики растительного и синтетического происхождения в Мукачевском, Раховском и Тячевском районах области.

Об этом 8 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, задержаны распространитель наркотиков в центре Мукачево "на горячем" во время реализации очередной партии товара. Спецоперация по задержанию остальных членов банды состоялась одновременно в местах их проживания.

Во время обысков правоохранители изъяли большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте - по предварительным подсчетам более 100 000 грн, готовые к употреблению наркотики на сумму 150 тыс грн по ценам "черного" рынка, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и расфасовки.

"Оперативники СБУ установили, что к функционированию сети производства и сбыта наркотиков причастен близкий родственник депутата одного из местных советов области. Участники преступной группы, в том числе близкий родственник депутата, задержаны", - сообщили в СБУ.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-следственные действия.

Украинская правда

Темы: ЗакарпатьеСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Закарпатье
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: