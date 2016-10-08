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В Париже проходит манифестация в защиту Сущенко

Суббота, 8 октября 2016, 19:10

Украинская диаспора в Париже проводит манифестацию за освобождение незаконно задержанного в Москве корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко.

В акции, которая проходит на центральной площади Трокадеро, участвуют около ста человек, сообщает "Укринформ".

Активисты держат украинскую символику, портреты журналиста и плакаты с надписями "Путин виноват в войне".

Как сообщалось, Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Темы: СущенкоФранция
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