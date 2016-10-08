ГПСУ: В очередях на выезд в Польшу - около 300 авто

Перед пунктами пропуска в направлении Польши находятся около 300 автомобилей.

По данным Западного управления Госпогранслужбы, по состоянию на 18:00 в субботу в очередях перед ПП "Угринов" находятся 100 авто, "Ягодин авто" - 100, "Рава-Русская" - 50, "Шегини" - 20, "Смильница" - 10 .

На других пунктах пропуска в направлении Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы очередей не зафиксировано, сообщили в ГПСУ.

Украинская правда