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Боевики в субботу обстреливали силы АТО из минометов и гранатометов

Суббота, 8 октября 2016, 19:54

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 24 случая открытия огня по украинским позициям.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00, размещенном на сайте Минобороны.

На Мариупольском направлении противник совершил 20 обстрелов, среди которых 7 с минометов 120 мм и 82 мм калибров в направлении Широкино, Водяного, Красногоровки.

Остальные нарушения "режима тишины" с участием оккупантов зафиксированы из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вблизи Марьинки и Старогнатовки.

На Донецком направлении под вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попала Авдеевка и Каменка. Из того же оружия противник вел огонь и в районе Крымского, Новозвановки на Луганском направлении.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинские соглашенияоружие
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