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Кондолиза Райс призвала Трампа снять свою кандидатуру с выборов

Воскресенье, 9 октября 2016, 02:37

Бывшая госсекретарь США, член Республиканской партии Кондолиза Райс призвала Дональда Трампа снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Об этом она написала на своей странице в facebook.

"Хватит! Дональд Трамп не должен быть президентом. Он должен снять свою кандидатуру. Как республиканка, я надеюсь поддерживать кого-то, кто имеет достоинство и характер для того, чтобы баллотироваться на высший пост в величайшей демократии на Земле", - написала Райс.

Ранее газета Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на котором кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп рассказывал о домогательствах к женщинам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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