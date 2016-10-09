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В армии Латвии объявлена повышенная готовность из-за действий России

Воскресенье, 9 октября 2016, 06:09

В Национальных вооруженных силах Латвии начата активная "перекличка" персонала, а также усилено наблюдение за границей и воздушным пространством государства, в связи с высокой активностью армии России в непосредственной близостистран Балтии.

Об этом пишет портал Delfi.

Так, в течение двух дней возле границы Латвии идентифицированы самолеты ВВС РФ: тактические бомбардировщики Су-27, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26.

Возле сухопутной границы проходят совместные учения 76-й и 98-й воздушно-десантной дивизии с элементами полноценной боевой деятельности. Помимо этого, 76-я дивизия впервые укреплена танковой ротой.

Как сообщалось, под видом логистических учений Балтийский флот РФ перебрасывает из Усть-Луги в Калининградскую область оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

До настоящего времени Россия официально не подтверждала переброску комплекса "Искандер" в Калининградскую область.

При этом не исключается, что с перевозкой "Искандера" связаны нарушения воздушного пространства Эстонии и Финляндии российскими истребителями.

Темы: ЛатвияВооруженные силыРосcия
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