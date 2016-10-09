Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкая полиция задержала трех подозреваемых в подготовке теракта

Воскресенье, 9 октября 2016, 06:57

В городе Хемниц на востоке страны полиция задержала трех человек, связанных с 22-летним сирийцем Джабером Альбакром из Дамаска, который планировал теракт в городе.

Об этом пишет Радио Свобода.

Представители сил безопасности сообщили, что в доме Альбакра обнаружили "несколько граммов" взрывоопасного вещества, а сам разыскиваемый сириец был известен спецслужбам в связи с исламистскими экстремистскими группировками.

Ранее в субботу немецкие власти назвала 22-летнего сирийца Джабера Альбакра из Дамаска подозреваемым в предполагаемом планировании взрыва в городе Хемнице.

Полицейские эвакуировали жителей дома в центре города после получения информации от внутренней разведывательной службы Германии.

По данным силовиков, место, время и мотивы планируемого нападения остается неочевидными.

Темы: Германиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Германия
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: