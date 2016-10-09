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"ЛНР": украинцы сообщили об отсутствии приказа на вывод войск из Станицы

Воскресенье, 9 октября 2016, 11:11

Украинские силовики не получали указаний на осуществление 9 октября отвода сил и средств из района Станицы Луганской.

Об этом сообщил в воскресенье уполномоченный представитель "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего, сообщает ресурс боевиков "Луганский информационный центр".

"По состоянию на 10.15 9 октября (представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) генерал Кременецкий сообщил об отсутствии указаний к выполнению мероприятий о разведении сил и средств на участке №1 "Станица Луганская". Он сообщил это нам через СЦКК", - сказал Дейнего.

"На текущий момент подразделения "ЛНР" находятся в полной готовности к выполнению выхода на заранее подготовленные позиции, определенные Рамочным решением и приложением к нему, а подразделения ВСУ все продолжают еще ждать приказа", - отметил он.

Как сообщалось, в воскресенье председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится.

7 октября Минобороны заявило, что вблизи КПВВ в Станице Луганской пророссийские боевики ведут обстрелы, что делает невозможным разведения войск на Луганском направлении.

Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы.

Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября на окраине города Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.

В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

Украинская правда

Темы: Луганская областьЛНР
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