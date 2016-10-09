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Киев выплатит 15 млн гривен пособия ко Дню защитника Украины

Воскресенье, 9 октября 2016, 11:41

Киевская администрация намерена выплатить 15,268 млн гривен одноразового пособия 20 тысячам 426 киевлянам по случаю празднования Дня защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

Отмечается, что выплаты будут осуществляться за счет программы "Забота. Навстречу киевлянам на 2016-2018 годы".

В частности, по 750 гривен выплатят киевлянам, членам семей лиц, погибших или умерших во время Революции Достоинства; также помощь получат несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, смерть родителей-киевлян которых связана с революцией Достоинства и киевляне-участники АТО.

По 500 гривен получат киевляне, члены семей лиц, погибших (пропавших без вести) при непосредственном участии в АТО или обеспечении ее проведения.

"Лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере", - пояснили в КГГА.

Украинская правда. Киев

Темы: КиевАТОармия
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