Киев выплатит 15 млн гривен пособия ко Дню защитника Украины
Киевская администрация намерена выплатить 15,268 млн гривен одноразового пособия 20 тысячам 426 киевлянам по случаю празднования Дня защитника Украины.
Об этом сообщает пресс-служба городской власти.
Отмечается, что выплаты будут осуществляться за счет программы "Забота. Навстречу киевлянам на 2016-2018 годы".
В частности, по 750 гривен выплатят киевлянам, членам семей лиц, погибших или умерших во время Революции Достоинства; также помощь получат несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, смерть родителей-киевлян которых связана с революцией Достоинства и киевляне-участники АТО.
По 500 гривен получат киевляне, члены семей лиц, погибших (пропавших без вести) при непосредственном участии в АТО или обеспечении ее проведения.
"Лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере", - пояснили в КГГА.