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Разведка: боевики готовились к разведению в Станице Луганской

Воскресенье, 9 октября 2016, 13:19

Украинская разведка подтверждает, что боевики готовились к отводу войск в районе Станицы Луганской.

"Н.п. Станица Луганская. Отмечен вывоз части имущества с передовых позиций противника в районе моста через Северский Донец", - сообщили в ГУР Минобороны.

Вместе с тем, по данным разведки, в Петровском подразделения противника отведены, местность разминирована.

В Золотом подразделения противника отведены, мероприятия по разминированию местности не проводятся.

Как известно, Рамочное соглашение по отводу войск на трех участках линии разграничения на Донбассе было подписано 21 сентября 2016 в Минске с участием Трехсторонней контактной группы. Документ предусматривает создание трех зон безопасности в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября на окраине г. Золотое Луганской области произошло отвода подразделения Вооруженных Сил Украины на определенные рубежи.

В пятницу мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения военных возле Петровского в Донецкой области.

В районе Станицы Луганской разведение сил планировалось на 9 октября, однако было перенесено украинской стороной из-за обстрелов со стороны противника.

Украинская правда

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