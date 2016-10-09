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Дело Чийгоза: Поиском "потерпевшего" в Киеве занимаются "компетентные органы"

Воскресенье, 9 октября 2016, 13:27

В Киеве поиском "потерпевшего" по "делу 26 февраля" в отношении замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза занимаются компетентные органы.

Об этом 9 октября сообщиладвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Поиском потерпевшего Худоносова по делу Чийгоза, который скрывается в Киеве, по моей просьбе занялись компетентные органы Украины", - отметил он.

Как известно, адвокат Чийгоза прибыл в Киев, чтобы разыскать "потерпевшего" по делу своего подзащитного.

"Суд в Киеве поручил мне сделать все по розыску этого" потерпевшего "и, по возможности, убедить его прибыть в суд", - сообщил Полозов и высказал уверенность, что найти этого человека в Киеве будет не сложно.

29 сентября суд продлил арест для замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза до января 2017 года. Его обвиняют в участии в акции протеста против аннексии полуострова 26 февраля 2014.

На последних заседаниях по делу Чийгоза в "Верховном суде" аннексированного Крыма "пострадавшие" свидетельствуют, что не видели Чийгоза 26 февраля под стенами Верховной Рады Крыма и о его действиях ничего сообщить не могут.

Украинская правда

Темы: судКрымМеджлис
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