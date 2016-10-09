В регионах, где много переселенцев, стало больше краж - Троян

В Украине отмечается повышение среднестатистического роста краж в регионах, где сконцентрировано большинство переселенцев.

Об этом пишет в своей статье для DT.UA заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

По его данным, это в первую очередь город Киев (рост вдвое), Николаевская (+60%), Одесская (+61%) и Харьковская (+62%) области.

"Напрямую связанный с войной и так же новый для Украины вызов, который прямо влияет на уровень преступности - беспрецедентный рост числа вынужденных переселенцев. Все ли они законопослушные? Очевидно, что нет - особенно, когда перед большинством из них кардинально возникает вопрос решения элементарных бытовых потребностей (поиск жилья, работы, учебных заведений для детей), что, в свою очередь, требует значительных финансовых затрат", - говорится в статье.

Троян отмечает, что с начала 2016 году принято на учет 1,8 млн переселенцев (1,4 млн семей из Донбасса и Крыма). При этом еще около 800 тыс. человек не зарегистрировались как переселенцы.

Зампредседателя Нацполиции также сообщил, что удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с 2013 г.. (до начала боевых действий на востоке страны), уменьшился с 13 до 9%, что свидетельствует об увеличении доли умышленных преступлений.

Эти данные указывают на рост доли так называемой социальной преступности.

По его словам, весомый фактор, характеризующий ухудшение социально-экономического положения в государстве - рост безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет - до 9,9% (в 2013-м - 7,7%).

"При этом следует привести результаты криминологических исследований, согласно которым увеличение безработицы на один процент приводит к росту уровня преступности на 6%. Об объективности соответствующих исследований свидетельствуют и статистические данные, по которым только в январе-августе текущего года работниками полиции установлено 45 тыс. дееспособных лиц, которые на момент совершения преступления нигде не учились и не работали, что составляет 63% от всех задержанных преступников (2015 году этот показатель составлял 58%, в 2014-м - 54%, а в 2013 году - 46%)", - говорится в статье.