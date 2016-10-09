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На Полтавщине тушат торфяники: горело около 20 га

Воскресенье, 9 октября 2016, 15:38

В Полтавской области в с. Худолиевка горят поверхностные залежи торфа на общей площади около 20 га.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 8:00 9 октября осталось ликвидировать горение на площади 6,3 га.

"Кроме того, по состоянию на 17:00 8 октября ликвидирован пожар поверхностных залежей торфа на площади 0,4 га, возникший днем ранее на территории с. Денисовка Оржицкого района", - отметили в ГосЧС.

Украинская правда

Темы: Полтавачрезвычайное происшествие
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