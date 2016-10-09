На Луганщине обещают новую ЛЭП: будут строить больше года

На территории Луганской области, подконтрольной украинскому правительству, в конце текущего года планируется начать строительство новой ЛЭП.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, в целом нужно построить 32 км линий электропередач и трансформаторную подстанцию.

По мнению Ковальчука, высока вероятность завершить работы до зимы следующего года.

Он отметил, что планы по реализации данного проекта в Луганской облВГА обсуждались еще в 2015 году.

"Сначала нам обещали ресурсы из фонда восстановления Донбасса, затем это окно возможностей закрылось по неизвестным причинам. И теперь есть потребность включить эти расходы в тариф. Но у нас значительная экономия на закупках, и я предполагаю, мы справимся с финансированием самостоятельно", - отметил Ковальчук.