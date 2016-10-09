Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спасатели убирают поваленные деревья и вытаскивают затопленные авто

Воскресенье, 9 октября 2016, 17:47

За прошедшие сутки в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях спасатели привлекались к ликвидации последствий погодных условий.

Как сообщает сайт ГСЧС, в городе Одесса в результате проливного дождя и несостоятельности пропуска дождевой воды в сточной системе имели место локальные подтопления 3-х участков по ул. Балковская и отдельных участков по ул. Водопроводная и Адмиральскому проспекту.

Временно было перекрыто движение легкового автотранспорта и общественного транспорта (трамваев и троллейбусов).

В Приморском районе города по ул. Дюковская, 8 возникло подтопление лифтовой шахты 11-ти этажного жилого дома. Была проведена откачка дождевой воды и не допущено затопление электрораспределительного щита в многоэтажном доме.

В с. Александровка (г. Черноморск) произошло подтопление двух частных домохозяйств по ул. Лермонтова и ул. Развития.

В пгт. Затока Белгород-Днестровского района по ул. Приморская возникло подтопление подвалов 2-х частных домохозяйств.

В результате осложнения погодных условий в 22:00 произошло аварийное отключение электроснабжения в с. Богунов, с. Козлово, Прохорово Ивановского района. В 14:00 аварийная ситуация была ликвидирована, электроснабжение населенных пунктов восстановлено.

В Черкассах 8 ноября сотрудники Государственной пожарно-спасательной части освободили проезжую часть на перекрестке улиц Гоголя-Пастеровская от упавшего дерева.

Аналогичные случаи с перекрытием поваленными деревьями дорог произошли ночью вблизи сел Сердеговка Шполянского района и Липляве Каневского района.

В результате сильных дождевых осадков в Черкассах произошло подтопление нескольких участков автодорог.

 
Фото УГСЧС в Черкасской области

Наиболее сложная ситуация сложилась на улице 30 лет Победы в районе транспортного кольца на улице Елены Телиги. Часть водителей, которые на свой страх и риск пытались преодолеть автомобилями этот участок в брод, в конце концов, залив двигатели, остановились.

"Опрометчивых автовладельцев освободили спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и Государственной пожарно-спасательной части №3, которые в течение часа, когда на улице был высокий уровень воды, вытащили из водного плена в безопасное место 6 автомобилей", - сообщает ГСЧС.

Аналогичные случаи произошли и на перекрестке улиц Гоголя-Гуржеевской и участке по улице Пацаева, где спасатели оказали помощь 3 автовладельцам.

В то же время в Кировоградской области в г. Александрия. по ул. Чекистов оказана помощь населению по откачке дождевых вод с приусадебных участков частных жилых домов.

В г. Кропивницкий по ул. Волкова была оказана помощь по распиловке и уборке веток дерева, которое в результате порыва ветра упало перед домом и заблокировало вход в подъезд многоэтажки.

Также на ул. Попова пожарно-спасательное подразделение с помощью мотопомпы откачало воду со двора возле многоэтажки. По ул. Салганные Пески города Кропивницкого была оказана помощь по распилке и уборке дерева, которое упало на проезжую часть. По ул. Минской спасатели откачали воду из подтопленного участка.

Возле пгт Пантаевки Александрийского района в субботу вечером оказана помощь по распилке и уборке дерева, которое упало на проезжую часть.

В с. Ровно Новоукраинского района спасатели оказали помощь по откачке воды из частного домовладения.

Украинская правда

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: