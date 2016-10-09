Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Грузии: Пророссийской партии не хватает 0,01%, чтобы войти в парламент

Воскресенье, 9 октября 2016, 18:37

Результаты политической силы "Альянс патриотов Грузии. Объединенная оппозиция", которую грузинские наблюдатели и журналисты называют пророссийской, балансирует грани проходного барьера на парламентских выборах в Грузии.

Об этом свидетельствуют оперативные данные о результатах выборов, обнародованные на сайте грузинского Центризбиркома.

По результатам подсчета 99,41% протоколов "Альянс патриотов" имеет 4,99% голосов. Для того, чтобы попасть в парламент, данное политическое объединение должно набрать минимум 5%.

Экзит-поллы также прогнозировали показатели "Альянса", близкие к 5%.

В случае если по окончательным результатам эта партия не преодолеет проходной барьер, в парламент страны по партийным спискам пройдут только две партии – текущая партия власти "Грузинская мечта" и партия Саакашвили "Единое национальное движение". Первая получила 48,61% поддержки, вторая – 27,04%.

Подробно о ходе выборов читайте в статье ЕП "Второе поражение Саакашвили - репортаж с исторических выборов в Грузии".

Европейская правда

Темы: виборыГрузияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: