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Климкин о безвизовом: Решение будет в октябре-ноябре

Воскресенье, 9 октября 2016, 20:42
Климкин о безвизовом: Решение будет в октябре-ноябре

Украина получит положительное решение Европы по безвизовому режиму в октябре-ноябре.

Такое мнение в интервью на телеканале "112 Украина" вечером 9 октября высказал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Считаю, что у нас будет положительное решение в октябре-ноябре. Сроки зависят от внутреннего процесса в рамках ЕС. Когда решение будет работать фактически - думаю, через несколько месяцев", - отметил Климкин.

Комментируя сроки предоставления Украине безвизового режима, которые постоянно откладываются, Климкин пояснил: "Это зависит не от нас, а от того, каким образом Европарламент согласует механизм реагирования на миграционные риски".

Как известно, 5 сентября на заседании Комитета по гражданским свободам и внутренних дел (LIBE) заслушали докладчицу по украинскому вопросу. Она рекомендовала утвердить предложение о внесении Украины в перечень стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

В конце сентября комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренних дел (LIBE) проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте предложение по украинскому безвизовому должен одобрить Совет ЕС.

11 октября вопрос предоставления Украине безвизового режима должны рассмотреть на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС..

Украинская правда

Темы: КлимкинМИДвизыЕС
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