РФ пустит консула к Сущенко только 14 октября

Российская Федерация пустит консула Украины к незаконно задержанному и арестованному украинскому журналисту Роману Сущенко только 14 октября.

Об этом в интервью на телеканале "112 Украина" вечером 9 октября сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Говоря о задержании Сущенко по обвинению его в якобы шпионаже, он отметил: "Мы прекрасно знаем, как Россия это все фабрикует".

"Кроме того, Россия сейчас пытается поднимать ставки по всем направлениям. ... Мы добились только разрешения на то, что наш консул посетит Сущенко только в среду, 14 октября, в 14:00. (Очевидно, Климкин оговорился, поскольку 14 октября - пятница, а среда - 12 - УП) Тогда мы будем знать больше о его состоянии", - отметил глава МИД.

"Ответ, почему так происходит - заключается в тактике России: сначала на несколько минут допустить к Сущенко адвоката (Марка) Фейгина, затем журналистов, чтобы показать его состояние. ... Известно уже, что сутки Сущенко не давала есть и пить. .. . И только потом - украинского консула", - добавил министр.

Климкин добавил, что то, как ведет себя РФ в отношении задержанного журналиста - "издевательство, которое граничит с пытками".

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Украинская правда