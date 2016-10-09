РФ пустит консула к Сущенко только 14 октября
Российская Федерация пустит консула Украины к незаконно задержанному и арестованному украинскому журналисту Роману Сущенко только 14 октября.
Об этом в интервью на телеканале "112 Украина" вечером 9 октября сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.
Говоря о задержании Сущенко по обвинению его в якобы шпионаже, он отметил: "Мы прекрасно знаем, как Россия это все фабрикует".
"Кроме того, Россия сейчас пытается поднимать ставки по всем направлениям. ... Мы добились только разрешения на то, что наш консул посетит Сущенко только в среду, 14 октября, в 14:00. (Очевидно, Климкин оговорился, поскольку 14 октября - пятница, а среда - 12 - УП) Тогда мы будем знать больше о его состоянии", - отметил глава МИД.
"Ответ, почему так происходит - заключается в тактике России: сначала на несколько минут допустить к Сущенко адвоката (Марка) Фейгина, затем журналистов, чтобы показать его состояние. ... Известно уже, что сутки Сущенко не давала есть и пить. .. . И только потом - украинского консула", - добавил министр.
Климкин добавил, что то, как ведет себя РФ в отношении задержанного журналиста - "издевательство, которое граничит с пытками".
Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.
Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ГУР опровергли обвинения ФСБ.
После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.
7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.
Украинская правда