Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Опрос: За "БПП" проголосовали бы 8% украинцев, "Батькивщину" - 9%

Понедельник, 31 октября 2016, 23:52

Партия "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" имеют на сегодня наиболее высокий рейтинг среди политических сил в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Так, на вопрос за какую политическую партию из предложенных 21 готов проголосовать респондент, партию "Батькивщина" поддержали бы 9% опрошенных, "БПП Солидарность" - 8%, "Оппозиционный блок" и Радикальную партию - по 6%.

За "Самопомич" готовы отдать свои голоса 5%, "Гражданскую позицию" - 4% , за партии "За Життя" и "Свободу " - по 3%. Другие политические силы имеют рейтинг от 1 до 2%.

4% респондентов готовы поддержать партии, не указанные в опросе.

Проходной барьер для партий 5%, закон предусматривает смешанную систему выборов.

Каждый пятый (21%) не собирается участвовать в выборах, 18% затруднились ответить.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 28 сентября по 7 октября 2016 года. Метод опроса - личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2 тыс. 400 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Интерфакс-Украина

"Украинская правда" в Threads

Темы: опросвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
опрос
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Последние новости
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: