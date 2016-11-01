В НАПК рассказали, как будут проверять наличку чиновников в е-декларациях

В случае, если Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции при проверке задекларированной налички у субъектов декларирования обнаружит уголовно-коррупционное правонарушение, то дальше делом будут заниматься правоохранители.

Об этом в понедельник в эфире телеканала ICTV заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, сообщает "Укринформ".

"Законодательством предусматривается возможность вызвать данного субъекта, предоставить ему объяснения и получить эти объяснения. Законодательство предусматривает осуществить проверку данного субъекта и по другим информационным и регистрационным базам органов государственной власти, сопоставить эту информацию и после этого, если будет установлен факт наличия уголовно-коррупционного правонарушения, НАПК составляет предписания и направляет в правоохранительные органы", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, имеет ли право НАПК проверить наличные средства, задекларированные чиновниками.

На брифинге 31 октября, заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий также отметил, что за указание недостоверных данных или шуток в электронных декларациях чиновники и депутаты будут привлекаться к административной ответственности.