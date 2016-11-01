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В зоне АТО на блокпосту задержали мужчину, перевозившего оружие

Вторник, 1 ноября 2016, 01:03

На блокпосту в Волновахе Донецкой области полиция задержала 22-летнего жителя Одессы, который пытался провезти на подконтрольную Украине территорию арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"При осмотре груза водитель заметно нервничал. Это не осталось незамеченным полицейскими. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 4 гранаты РГД-5, патроны калибра 5,45 мм в количестве 63 штук и дымовую шашку", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он хранил боеприпасы в качестве "сувенира".

Изъятые взрывоопасные предметы направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. За данное преступление виновному грозит до 7 лет лишения свободы.

Темы: АТОполиция
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