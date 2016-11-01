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Клинтон призвала Трампа "раскрыть связи с Кремлем"

Вторник, 1 ноября 2016, 01:44

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего основного соперника-республиканца Дональда Трампа "раскрыть все его связи с Кремлем".

Об этом она заявила в ходе своей предвыборной речи в штате Огайо, говорится в ее Twitter.

"До выборов осталось всего 8 дней. Трамп должен немедленно раскрыть все его связи с Кремлем и его союзниками", - говорится в сообщении.

"Почему Путин хочет, чтобы Трамп победил? Потому что он сказал о (Путине) хорошие вещи? Из-за его обещаний вести прокремлевскую политику? Из-за его деловых отношений?, - спросила Клинтон.

Также, по словам Клинтон, американская разведка подтвердила, что за кибератаками против США стоит Россия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКлинтон
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