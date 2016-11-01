Отрыв Клинтон от Трампа сократился с 6 до 5% - опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника – республиканца Дональда Трампа на 5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в понедельник, 31 октября.

Опрос проводился с 26 по 30 октября. Около 44% потенциальных избирателей заявили, что проголосовали бы за Клинтон, 39% поддерживают Трампа.

По данным прошлого еженедельного опроса, результаты которого были опубликованы в четверг, 27 октября, Клинтон опережала Трампа на 6%.

Опрос был проведен онлайн в 50 штатах США. В нем приняли участие 1264 респондентов. Погрешность составила 3%.