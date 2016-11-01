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АТО: Боевики били 36 раз, стреляли из запрещенных минометов

Вторник, 1 ноября 2016, 05:26

За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций со стороны боевиков.

"Укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Гранитного, Лебединского, Гнутово и Новотроицкого противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березном - из вооружения БМП. В районе Степного боевики вели огонь из минометов 120 калибра, а в Широкино и Красногоровке - из минометов калибров 82 мм и 120 мм", - отметили в штабе.

На Луганском направлении сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районах Нижнетеплого и Лопаскино боевики использовали против сил АТО гранатометы и стрелковое оружие, а в Крымском - минометы и ствольную артиллерию калибров 120 и 122мм.

На Донецком направлении было 10 обстрелов.

В Луганском боевики применяли против украинских военных огонь БМП, а в Авдеевке, шахте Бутовка, Верхнеторецком - минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Темы: АТОДонбасс
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