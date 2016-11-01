Фейгин ищет кандидатуру для обмена на Сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин приехал в Киев для изучения перспективы организации обмена журналиста Романа Сущенко, задержанного в Москве по подозрению в "шпионаже".

Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала "112 Украина", сообщает "Укринформ".

"Я уже встречался с некоторыми людьми, в Раде вот сегодня встречался... Завтра я буду в МИД, тоже буду об этом говорить. Но в принципе, я уже говорил, что я другого пути как обмен не вижу. Я никого не хочу обманывать и говорить, что его оправдают или просто так прекратят дело за отсутствием состава (преступления) или из каких-либо других оснований, предусмотренных в уголовно-процессуальном кодексе, - нет, этого не будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, каковы перспективы обмена Сущенко.

По словам Фейгина, обвинение в шпионаже, которое инкриминируется Сущенко, в России является особо тяжким и "просто так от этого никто не отступится".

При этом адвокат подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что в представлении российской стороны эта ситуация с Сущенко должна закончится обменом на какую-то личность из числа граждан РФ, осужденную в Украине.

Фейгин добавил, что не знает, кто может быть тем, на кого Украина может обменять Сущенко. При этом российский адвокат надеется, что во время переговоров с представителями украинской власти ему удастся узнать, есть ли в Украине "сотрудники российских спецслужб, может быть они какие-то не публичные совсем, может быть на Донбассе".

"Но нам, конечно, важно, чтобы это была какая-то фигура с понятным прошлым и с публичным именем. Потому что вспомните, как было с Ерофеевыим и Александровым, пока не было таких артикулированных фигур, о которых можно было сказать "а вот это российские военнослужащие", ведь ничего до этого момента не происходило. Но там было искусственно сделано сознательно их публичными, чтобы быстрее обменять на Савченко", - пояснил он.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября российский суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.