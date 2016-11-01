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МИД попросил Совет Европы оценить е-декларирование

Вторник, 1 ноября 2016, 07:55

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Совету Европы с просьбой оценить соответствие системы электронного декларирования европейским стандартам относительно соблюдения права на приватность.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире ICTV, передает УНИАН.

По ее словам, до 1 апреля 2017 года должны задекларировать свои доходы еще до 300 тысяч человек.

В связи с этим дипломат отметила, что в отношении этих лиц, которые должны подавать декларации во время второго этапа декларирования с 1 января до 1 апреля 2017 года, будет вестись диалог с Советом Европы и Европейской комиссией относительно того, насколько законодательные изменения в систему декларирования действительно нужны.

"Мы в диалоге с Европейской комиссией продолжаем оценивать вопрос относительно того, насколько мы достигли баланса между публичным интересом и правом на приватность, поскольку, на наш взгляд, баланс мы не достигли. И риск того, что это электронное декларирование будет распространено и распространено еще на дополнительное количество людей, а это в 10 раз больше, чем сейчас, оно конечно не дает нам права останавливаться на том, что есть сейчас", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что Министерство иностранных дел обратилось к экспертам Совета Европы на предмет соответствия системы е-декларирование международным стандартам.

"И мы уже обратились в Совет Европы с просьбой оценить... с точки зрения защиты персональных данных, насколько украинская система электронного декларирования соответствует всем европейским критериям", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что европейская сторона внимательно следила за тем, чтобы Украина завершила первый этап е-декларирование в том виде, котором он был утвержден.

Как известно, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

"Европейская правда"

Темы: декларацииМИДЕС
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