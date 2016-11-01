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МОН отправляет курс "Семейные ценности" на повторное рассмотрение

Вторник, 1 ноября 2016, 08:28

Министерство образования и науки Украины отменило позитивный вывод Научно-методической комиссии для учебно-методического пособия к учебной программе "Семейные ценности".

Соответствующее письмо МОН уже разослано областным департаментам/управлением образования и институтам последипломного педагогического образования, сообщается на сайте ведомства.

"Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ней, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", – проинформировала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она отметила, что выявление дискриминационных норм в учебно-методической литературе в последнее время приобрело массовый характер, потому нужно применять системные решения.

В кратчайший срок МОН подготовит приказ о повышении качества соответствующей литературы. 

"Дело не в том, в скольких школах читается этот факультативный курс, ведь даже если в одной школе может изучаться курс с таким дискриминационным текстом, то это – уже проблема", – сказала Гриневич. 

Министр пообещала, что в ближайшее время пересмотрят все учебно-методические пособия, изданные за последние 5 лет, – то есть все те, которые имеют сейчас грифы МОН.

Кроме того, создадут рабочую группу для наработки нового Положения о предоставлении грифов Минобразования.

По словам Гриневич, МОН не в состоянии перечитать все учебники и пособия, поэтому существуют соответствующие комиссии, которые одобряют программы и учебно-методические материалы к ним.

Министр заверила, что состав всех комиссий, которые работают при Научно-методическом совете по вопросам образования, обязательно пересмотрят.

По мнению Гриневич, нужно повысить персональную ответственность экспертов и рецензентов, которые дают позитивные выводы к учебным программам, факультативным курсам и учебно-методической литературе.

Ранее общественность возмутилась из-за рекомендации МОН внедрять факультатив "Семейные ценности" и применять одноименное пособие, потому что оно не соответствует современным взглядам на роль женщины и мужчины в обществе и базируется на социальных стереотипах.

Позже соавтор пособия, сотрудница Института модернизации содержания образования Леся Корецкая сообщила, что с пособия "Семейные ценности для учеников 8-9 классов" на время проверки сняли гриф МОН "Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях".

Алена Рощенко, УП

Темы: образованиеМинобразованияскандал
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