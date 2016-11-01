У Кивалова есть два дома общей площадью более 1100 квадратов и 7 участков

Народный депутат, член фракции Оппоблока Сергей Кивалов владеет домом площадью 518 кв.м, у его жены есть дом площадью 672 кв.м, также уних есть квартира 339 кв.м. и 7 земельных участков.

Об этом говорится в декларации Кивалов, передает Интерфакс-Украина.

Так, согласно декларации земельные участки площадью 116, 635, 1000 и 121 кв.м., которые принадлежат самому Сергею Кивалову и еще участки 1000, 124 и 285 кв.м., которые принадлежат его жене.

Кроме того, в электронной декларации Кивалова записаны 4 пары часов, две фарфоровые вазы и несколько фарфоровых статуэток Lladro, два автомобиля Mercedes-Benz 2007 и 2010 годов выпуска.

Супруга Кивалова является единоличной владелицей многоотраслевого частного предприятия "Чернобыль".

Как говорится в декларации, Кивалов за 2015 год получил 74 тыс. грн. зарплаты как народный депутат, 41 тыс. грн. как президент Национального университета "Одесская юридическая академия", 55 тыс. грн. пожизненной платы за звание действительного члена Национальной академии педагогических наук Украины, 80,5 тыс. грн. возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 115 тыс. грн. пенсии, 41 тыс. грн. в качестве гонорара от Венецианской комиссии.

Жена нардепа за этот же период получила 2,3 млн. грн. в качестве зарплаты от "СМАРТ-холдинга", 8,2 тыс. грн. как предприниматель от своего ЧП "Чернобыль", 52 тыс. грн. пенсии, и 3,6 млн. грн. в качестве процентов от вкладов в различных банках.

Чета хранит в банках около 1,3 млн. долл., почти 70 тыс. евро, 11 тыс. швейцарских франков и незначительные суммы в гривне. Также еще более 1,2 млн. долл. у семьи хранится наличными.