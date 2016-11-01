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Сестра Савченко назвала соучастника ее похищения

Вторник, 1 ноября 2016, 10:51

Подольский суд начал рассмотрение по сути дела о похищении бывшей политизаключенной в России, народного депутата Надежды Савченко и совершении теракта главой террористической организации ЛНР Игорем Плотницким.

Об этом сообщает ЛІГА.net.

В ходе слушания дела была допрошена представитель стороны потерпевшей  сестра Савченко - Вера.

Она заявила, что располагает информацией о причастности Плотницкого к похищению и незаконном вывозе Надежды на территорию Российской Федерации. 

Как соучастника похищения Вера Савченко указала так называемого "экс- начальника контрразведки ЛНР"  Владимира Громова. 

Следующее судебное заседание состоится 10 ноября в 17:00.

30 сентября сообщалось, что по делу о похищении Савченко и совершении теракта главарем террористической организации ЛНР Игорем Плотницким допросят 17 свидетелей.

17 июня 2014 года по приказу Плотницкого боевики напали на военнослужащих "Айдара" в Луганской области. Террористам удалось захватить в плен старшего лейтенанта Савченко и вывезти ее в Луганск, а после незаконно переправить ее через госграницу в Россию.

Темы: Савченко НадеждаРосcия
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