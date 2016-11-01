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Генпрокуратура хочет создать с НАБУ и САП группу по Лещенко

Вторник, 1 ноября 2016, 11:19

Генпрокуратура рассматривает возможность создания совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и НАБУ прокурорской группы для проверки заявления нардепа Павла Пинзеника относительно квартиры и доходов Сергея Лещенко.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Народные депутаты пишут нам два типа документов: обращение, которое необязательно ведет к регистрации уголовного производства, и заявление о совершенном преступлении, по которому должно быть зарегистрировано уголовное производство", - сказал генпрокурор.

Он сообщил, что Павел Пинзеник направил в ГПУ заявление о совершенном преступлении.

"Таким образом мы зарегистрировали уголовное производство. И сейчас совместно с НАБУ и САП рассматриваем возможность создания совместной прокурорской группы для проверки данного заявления", - заявил Луценко.

"А уже другое заявление в форме обращения поступило от нардепа Дейдея и еще 6 человек. Мы передали ее на рассмотрение в САП. Если они найдут основания для регистрации – это их компетенция, если нет, то нет", - отметил глава ГПУ.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в незаконном обогащении в отношении народного депутата БПП Сергея Лещенко.

Как известно, между Лещенко и Луценко существует конфликт. 24 октября депутат от БПП заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтера его жены Светлану Рыженко.

Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко.

Как известно, в 2016 году Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник по результатам проверки сообщил, что в покупке Лещенко квартиры есть признаки административного правонарушения, которое заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

20 сентября НАПК начало проверку материалов НАБУ по квартире Лещенко.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ЛещенкоЛуценко
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