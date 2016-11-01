В Мариуполе поймали мужчину с сумкой гранат: ехал в Киев

На железнодорожном вокзале в Мариуполе мужчина собирался везти в Киев сумку с гранатами, но его задержали правоохранители.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook 1 ноября.

Мужчина заявил, что "забыл выложить" гранаты.

"Лучше бы подумал своей головой о последствиях "забывчивости", а если бы произошел взрыв в поезде", – возмутился Аброськин.

"Могу добавить только спасибо двум сержантам и старшему лейтенанту Центрального отдела полиции Мариуполя за проявленную бдительность и спасённые жизни", – добавил он.