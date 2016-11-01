Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе поймали мужчину с сумкой гранат: ехал в Киев

Вторник, 1 ноября 2016, 11:20

На железнодорожном вокзале в Мариуполе мужчина собирался везти в Киев сумку с гранатами, но его задержали правоохранители.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook 1 ноября.

Мужчина заявил, что "забыл выложить" гранаты.

"Лучше бы подумал своей головой о последствиях "забывчивости", а если бы произошел взрыв в поезде", – возмутился Аброськин.

"Могу добавить только спасибо двум сержантам и старшему лейтенанту Центрального отдела полиции Мариуполя за проявленную бдительность и спасённые жизни", – добавил он.

Темы: ДонбассМариупольоружиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: