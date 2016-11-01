Нардеп БПП рассказал, что сделает со своим задекларированным храмом

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко, задекларировавший здание Храма Успения Пресвятой Богородицы в н.п. Бирловка Бершадского района Винницкой области, заявляет, что готовится передать храм местной общине.

Об этом он сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Я хочу передать его общине города, как культурную ценность, которая имеет архитектурную перспективу. Вот для того, чтобы его передать, надо его оформить, надо землю отвести, надо взять документы и передавать. Правильный мой шаг, или не правильный, эта группа людей (община - ред.) со мной согласилась ", - сказал он.

"Поэтому в реестре оно есть, сейчас завершается процедура передачи. В пятницу будет сессия и я надеюсь, что она (церковь - ред.) перейдет в собственность общины, так как я хочу, я там родился" , - добавил Матвиенко.

По его словам храм "бесценный с точки зрения своей архитектуры".

"Он имеет цену, может, полмиллиона, пятьсот тысяч гривен", - сказал он.

Украинская правда