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Луценко объяснил, откуда у его семьи столько наличных

Вторник, 1 ноября 2016, 11:44
Генпрокурор Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его состояние, как и состояние других декларантов, будут проверять.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

По его словам, все его состояние было накоплего еще со времен бизнеса его жены, которая став нардепом, продала его, а часть передала сыну.

Луценко заявил, что его жена более десяти лет занималась бизнесдеяльностью.

"Она с нуля создала фирму", - сказал генпрокурор.

Став народным депутатом его жена, по словам Луценко, продала бизнес и задекларировала официальный доход 20 млн гривен и уплатила все налоги. Небольшую часть бизнеса Ирина Луценко передала старшему сыну Александру.

По словам Луценко, часть средств от продажи бизнеса они потратили на покрытие долгов, а часть оставили. "Другая часть хранится у нас для покрытия долгов, которые могут возникнуть", - отметил Луценко.

Как известно, согласно декларации, на счетах в банке Юрий Луценко держит  6 472 долларов, 469 евро и 12 514 грн. Он также имеет 150 000 грн наличных.

Жена Луценко держит на счетах 1 800 000 грн, 14 022 грн, 1 456 долларов, 364 евро. Также Ирина Луценко держит 450 000 грн, 50 000 евро и 280 000 долларов наличными. Она одолжила ООО "Украинские Новейшие Телекоммуникации" 753 904 грн.

Сын Луценко Александр имеет на счетах 128 899 грн, 297 200 грн, 1028 евро и 100 долларов. Он также имеет 1 350 000 грн наличности и 30 815 грн наличных средств в банке.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Луценкодекларации
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