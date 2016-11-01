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СБУ об инциденте с "Белавиа": Мы не давали указаний об истребителях

Вторник, 1 ноября 2016, 12:33

Во время переговоров киевского диспетчера с пилотом самолета "Белавиа" сработал человеческий фактор, заявление об истребителях не было указанием от СБУ.

Такое мнение в комментарии телеканалу 112.ua высказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Мы никаких указаний относительно истребителей не давали и давать не могли. Это абсурд", – отметила спикер СБУ.

Гитлянская впрочем отметила, что в в СБУ ознакомились с расшифровками переговоров диспетчеров и экипажа самолета "Белавиа" 21 октября.

"Мы не присутствовали на переговорах, и я не могу расписываться за "Украэрорух". Вполне возможно, что это сработал человеческий фактор, и это выдумка, человек переусердствовал", – заявила Гитлянская.

Как сообщалось 1 ноября газета Администрации президента Беларус опубликовала расшифровку переговоров киевского диспетчера с пилотом "Белавиа" с угрозами поднять истребители. 

Белорусская сторона настаивает на получении извинений от Украины.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны".

После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

Темы: БеларусьавиаСБУ
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