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Мосийчук выложил на свадьбу полмиллиона

Вторник, 1 ноября 2016, 12:39

Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук потратил 500 тысяч гривен на празднование своей свадьбы 21 октября.

Об этом он сообщил "Українським новинам".

Он сказав, что укажет эти расходы в своей декларации за 2016 год.

Мосийчук женился в третий раз - на Владе
Мосийчук женился в третий раз - на Владе
Фото из Fb Андрея Лозового

Свадьба Мосийчука и его невесты Влады проходила 21 октября в загородном комплексе возле Киева.

В декларации за 2015 года Мосийчук задекларировал 183 тысяч долларов, 145 тысяч евро наличных средств, китайский меч XIV века и еще 25 единиц холодного оружия.

Темы: декларацииВерховная Радацены
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