Аваков пообещал показать свою коллекцию вина

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал журналистам при случае показать задекларированную им коллекцию старого вина.

Об этом он заявил, находясь с рабочей поездкой в Днепре, сообщает "Укринформ".

"Я приглашу как-то посмотреть свою коллекцию. Давайте мы с Борисом (мэр Днепра Борис Филатов – ред.) решим, какую бутылку вина указать после распития", – сказал Аваков.

Он заявил, что поскольку он до 40 лет занимался бизнесом, то у него есть деньги на такую коллекцию. Он добавил, что Филатов "знает, откуда у меня вино того времени".

Как известно, Аваков задекларировал большую коллекцию вина, в том числе – старинного. В частности, Аваков имеет коллекцию вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 760 бутылок. Он также указал перечень коллекционных вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 года и 1986 годов, Chаteau Pеtrus 2000. В винной коллекции Авакова есть бутылки Chateau Mouton-Rotschild 1945 и 1955 годов.

Также в собственности Авакова есть старинная коллекция медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков и коллекция произведений изобразительного искусства.