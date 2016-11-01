Рада разрешила штрафовать каналы и радио за сепаратизм

Верховная Рада Украины разрешила Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать нарушителей законодательства.

За соответствующий закон №4815 во втором чтении проголосовали 236 народных депутатов во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Перед голосованием глава парламентского комитета по вопросам информационной политики и свободы слова Виктория Сюмар сказала, что "речь идет о возможности Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания накладывать санкции на теле, радиовещателей, которые сейчас предусмотрены законодательством".

Она отметила, что сегодня Нацсовет возможность вынести предупреждение, "два предупреждения означает фактически лишения лицензии".

По словам народного депутата, в законопроекте говорится о возможности Нацсовета накладывать штраф.

"Более того, если после штрафа кампания не повторяет этого нарушения, этот штраф в течение года ликвидируется и замечания по существу предупреждение не применяется к этой телерадиокомпании", - пояснила Сюмар.

Она подчеркнула, что закон дает возможность национальному регулятору влиять на информационное пространство Украины, чтобы в нем было как можно меньше таких явлений, как сепаратизм, который иногда имеет место в эфире.

В заключении Главного юридического управления по законопроекту сказано, что он требует существенной доработки.

"Главное юридическое управление акцентирует внимание и на том, что "в законопроекте не предусмотрены положения о критериях разграничения уголовной и административно-хозяйственной ответственности (финансовых санкций) и норм, необходимых для завершения механизма реализации административно-хозяйственной ответственности (какие лица имеют право фиксировать (составлять протоколы) о совершении нарушений законодательства в сфере телерадиовещания, и какие лица имеют право от имени субъектов государственного мониторинга рассматривать дела о совершении указанных нарушений".