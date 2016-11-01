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Конституционный суд возьмется за закон "Кивалова-Колесниченко"

Вторник, 1 ноября 2016, 18:35

Конституционный суд Украины в четверг, 17 ноября начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 57 нардепов о соответствии Конституции закона "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года.

Об этом говорится в проекте повестки дня на официальном сайте суда.

Указывается, что устное слушание по данному вопросу начнется в 10:00.

Как известно, конституционное представление 57 народных депутатов поступило 10 июля 2014 и было рассмотрено коллегией судей КС, после чего 10 октября того же года было открыто производство по делу о конституционности закона.

Верховная Рада приняла инициированный "Партией регионов" (авторы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов) законопроект "Об основах государственной языковой политики" 3 июля 2012 года.

8 августа президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине.

Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

Вместе с тем, 24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики" За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале.

Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить об ущемлении прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о.президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон.

Таким образом, он не вступил в силу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиваловязыкКС
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