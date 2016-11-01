Парасюк извинился за Святого Николая

Внефракционный нардеп Владимир Парасюк извинился, что пошутил в электронной декларации и вписал часы, принесший Святой Николай.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник.

"Хочу извиниться перед украинцами за свою шутку в декларации. Часы я действительно получил в подарок от сестры на праздник Николая. Однако, не следовало писать об этом в декларации в такой форме", - написал он.

"Считал, что таким образом покажу, что с легкостью и без каких-либо опасений отношусь к представлению электронной декларации, ведь мне нечего скрывать. Все, что у меня или моей семьи есть, заработано честно", - добавил Парасюк.

Как известно, согласно декларации, 19 декабря 2015 он получил в подарок часы Samsung Gear s2, стоимость которого составляла 7999 гривен.

В графе "описание имущества" указано: "Часы. Подарок. P.s. принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал".

Украинская правда