"Бук" на Донбасс отправила верхушка армии РФ, есть много записей - Bellingcat

За отправку военной техники на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса ответственное командование российских вооруженных сил.

Об этом в интервью DW рассказал основатель международной группы расследований "Bellingcat" Элиот Хиггинс.

"За отправление военной техники в Украине ответственное командование российских вооруженных сил. Сложно назвать имя человека, который отдал приказ. Но общая следственная группа имеет большой массив записей", - сказал он.

"И из них, возможно, станет понятно, кто сделал запрос на пусковую установку, куда просьбу направили, и кто дал этому случиться (самолета Boeing 777 был подбит возле Тореза Донецкой области 17 июля 2014 - ред.)".

В то же время Хиггинс, говоря о бомбардировке в Сирии, рассказал, что группа сфокусировалась на России, поскольку это "легкая добыча".

"Вот, например. Минобороны (РФ - ред.) заявляет, что не бомбило больницу. Мы проверяем это на базе открытых данных, и почти всегда оказывается, что военное ведомство России врет", - сказал он.

"Россия хорошо развита в разведке, войне и обмане, но постоянная ложь не делает отличным лжецом. И в этом проблема России. Власть много врет. Есть такое соревнование - слово России против слова Запада. Если Россия перестанет врать, нам не о чем будет писать", - сказал он.

Как известно, в июле группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародовала новый отчет о катастрофе "Боинга-777" Малазийских авиалиний на востоке Украины.

28 сентября международное следствие обнародовало данные расследования, согласно которым "Бук" был доставлен из России и после выстрела вернулся обратно.



МИД РФ и боевики назвали этот доклад ложью. "Алмаз-Антей" заявил, что запуск ракеты "Бука" мог быть осуществлен случайно.