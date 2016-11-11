Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв отравления алкоголем в Украине возросло до 69

Пятница, 11 ноября 2016, 05:08

В Украине от отравления фальсифицированным алкоголем умерли 69 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.

"По оперативному сообщению Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области по состоянию на 10.11.2016 в Изюмском районе по результатам судебно-медицинской экспертизы зарегистрирован летальный случай отравления суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении.

Всего в Харьковской области 100 человек отравились фальсифицированным алкоголем, из них умерли - 53. По данным судебно-медицинской экспертизы метиловый спирт обнаружен в 50 умерших.

Ранее в Николаевской области алкоголем отравились 6 человек, все из них умерли. В Житомирской области отравились 3 человека, 1 из них умер. В Днепропетровской области зарегистрировано 8 случаев отравления, 2 из них с летальным исходом. В Донецкой области алкоголем отравились 9 человек, из них 5 умерли. В Луганской области отравились и умерли 2 человека. В Запорожской – отравились 18 человек.

Ранее владелицу магазина в Харьковской области, где продавали суррогатный алкоголь, арестовали.

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Харьковская область
В ВСУ уточнили заявление о стотысячном войске РФ на востоке: Не новая проблема
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне сосредоточили силы на купянском направлении, под Бахмут перебрасывают резерв − Сырский
Последние новости
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
Все новости...
Реклама: