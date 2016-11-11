Число жертв отравления алкоголем в Украине возросло до 69

В Украине от отравления фальсифицированным алкоголем умерли 69 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпотребслужбы.

"По оперативному сообщению Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области по состоянию на 10.11.2016 в Изюмском районе по результатам судебно-медицинской экспертизы зарегистрирован летальный случай отравления суррогатами алкоголя", - говорится в сообщении.

Всего в Харьковской области 100 человек отравились фальсифицированным алкоголем, из них умерли - 53. По данным судебно-медицинской экспертизы метиловый спирт обнаружен в 50 умерших.

Ранее в Николаевской области алкоголем отравились 6 человек, все из них умерли. В Житомирской области отравились 3 человека, 1 из них умер. В Днепропетровской области зарегистрировано 8 случаев отравления, 2 из них с летальным исходом. В Донецкой области алкоголем отравились 9 человек, из них 5 умерли. В Луганской области отравились и умерли 2 человека. В Запорожской – отравились 18 человек.

Ранее владелицу магазина в Харьковской области, где продавали суррогатный алкоголь, арестовали.